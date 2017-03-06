К 8 марта в Свердловской области похолодает до -15

Публикации за 06.03.17

В Международный женский день на Средний Урал придет небольшое похолодание.

Как сообщает свердловский Гидрометцентр, ночью 8 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от -4 до -9, местами – до -15. Днем +1.. -4, в горах и низинах до -7.

В областном центре в праздник будет -6-8 ночью, днем – около нуля.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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