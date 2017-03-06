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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Депутат попросила избирателей помочь ей попасть на дорогой тренинг личностного роста (СКРИНЫ) / «Наташа, вы серьезно?»

Депутат попросила избирателей помочь ей попасть на дорогой тренинг личностного роста (СКРИНЫ) «Наташа, вы серьезно?»

Депутат города Асбеста Наталья Крылова обратилась через Facebook к своим избирателям – коммунистка попросила их помочь ей попасть на тренинг личностного роста от Радислава Гандапаса. Народной избраннице нужно пройти обучение, чтобы «отражать манипуляции недоброжелателей», но денег на спецкурс нет – такое доступно только «бизнесменам и вороватым чиновникам».

Обращение к своим избирателям Наталья Крылова, депутат Асбестовской городской думы, опубликовала на своей странице в Facebook. Судя по всему, женщина хочет попасть на тренинг «главного специалиста в России по публичным выступлениям Радислава Гандапаса». «Тренинг дает дополнительные навыки, необходимые тем, кому приходиться регулярно отражать манипуляции недоброжелателей, отстаивать свою точку зрения, убеждать и доказывать свою правоту. В ситуации когда мне приходится вести свою общественную деятельность в условиях постоянных нападок политических оппонентов, их лживой пропаганды и наговоров, советы Радислава Гандапаса могут быть мне очень полезны в этом противостоянии. Эти тренинги очень дорого стоят и по карману лишь крупным бизнесменам и все тем же вороватым чиновникам. У меня таких средств нет», – пишет депутат (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Новый День: Депутат попросила избирателей помочь ей попасть на дорогой тренинг личностного роста (СКРИНЫ)

Согласно сайту коуча, билеты на тренинг стоят от 12900 за пакет «Лайт», куда входит только возможность послушать автора спецкурса и получить раздатку, до 50000 рублей за VIP-пакет с обедом, местом в первом ряду и парковкой.

Крылова предлагает проголосовать за нее на сайте автора тренинга – тот, кто наберет больше всего «лайков», получит возможность посетить тренинг Гандапаса бесплатно. «Анализ показал, что мне не хватило, в том числе и «ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА», чтобы убедить жителей соседних мцниципалитетов, которые со мной не знакомы. Радислав, поработайте над образом женщины-политика, что редкость для нашей страны. Вы получите уникальный опыт и благодарность ученика. А я, благодаря Вам, продвинусь в карьере и смогу сильнее влиять на жизнь уральской глубинки», – написала на сайте коуча сама Крылова.

Новый День: Депутат попросила избирателей помочь ей попасть на дорогой тренинг личностного роста (СКРИНЫ)

Неизвестно, как восприняли идею избиратели Крыловой, но за нее отдали голоса 50 человек. И в гонке она не лидирует. Например, женщина, написавшая, что билет на тренинг уже купил и оплатил ее муж, а ей хочется побыть вместе с супругом, набрала 111 «лайков».

Коллеги Крыловой, судя по всему, удивлены публикацией народной избранницы. «Наташа, вы серьезно?», – спросил кандидат в депутаты ЗССО Сергей Тюриков.

«Я бы гнал такого депутата, который рвется на обучение к шарлатанам и не понимает этого, да еще рекламирует их!» – написал журналист Вячеслав Земляников.

Кстати, чтобы обучиться ораторскому искусству, не обязательно посещать тренинги – на сайте того же Гандапаса есть видеоуроки, равно как и на других интернет-порталах разных коучей.

Новый День: Депутат попросила избирателей помочь ей попасть на дорогой тренинг личностного роста (СКРИНЫ)

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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