Депутат попросила избирателей помочь ей попасть на дорогой тренинг личностного роста (СКРИНЫ) / «Наташа, вы серьезно?»

Публикации за 06.03.17

Депутат города Асбеста Наталья Крылова обратилась через Facebook к своим избирателям – коммунистка попросила их помочь ей попасть на тренинг личностного роста от Радислава Гандапаса. Народной избраннице нужно пройти обучение, чтобы «отражать манипуляции недоброжелателей», но денег на спецкурс нет – такое доступно только «бизнесменам и вороватым чиновникам».

Обращение к своим избирателям Наталья Крылова, депутат Асбестовской городской думы, опубликовала на своей странице в Facebook. Судя по всему, женщина хочет попасть на тренинг «главного специалиста в России по публичным выступлениям Радислава Гандапаса». «Тренинг дает дополнительные навыки, необходимые тем, кому приходиться регулярно отражать манипуляции недоброжелателей, отстаивать свою точку зрения, убеждать и доказывать свою правоту. В ситуации когда мне приходится вести свою общественную деятельность в условиях постоянных нападок политических оппонентов, их лживой пропаганды и наговоров, советы Радислава Гандапаса могут быть мне очень полезны в этом противостоянии. Эти тренинги очень дорого стоят и по карману лишь крупным бизнесменам и все тем же вороватым чиновникам. У меня таких средств нет», – пишет депутат (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Согласно сайту коуча, билеты на тренинг стоят от 12900 за пакет «Лайт», куда входит только возможность послушать автора спецкурса и получить раздатку, до 50000 рублей за VIP-пакет с обедом, местом в первом ряду и парковкой.

Крылова предлагает проголосовать за нее на сайте автора тренинга – тот, кто наберет больше всего «лайков», получит возможность посетить тренинг Гандапаса бесплатно. «Анализ показал, что мне не хватило, в том числе и «ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА», чтобы убедить жителей соседних мцниципалитетов, которые со мной не знакомы. Радислав, поработайте над образом женщины-политика, что редкость для нашей страны. Вы получите уникальный опыт и благодарность ученика. А я, благодаря Вам, продвинусь в карьере и смогу сильнее влиять на жизнь уральской глубинки», – написала на сайте коуча сама Крылова.

Неизвестно, как восприняли идею избиратели Крыловой, но за нее отдали голоса 50 человек. И в гонке она не лидирует. Например, женщина, написавшая, что билет на тренинг уже купил и оплатил ее муж, а ей хочется побыть вместе с супругом, набрала 111 «лайков».

Коллеги Крыловой, судя по всему, удивлены публикацией народной избранницы. «Наташа, вы серьезно?», – спросил кандидат в депутаты ЗССО Сергей Тюриков.

«Я бы гнал такого депутата, который рвется на обучение к шарлатанам и не понимает этого, да еще рекламирует их!» – написал журналист Вячеслав Земляников.

Кстати, чтобы обучиться ораторскому искусству, не обязательно посещать тренинги – на сайте того же Гандапаса есть видеоуроки, равно как и на других интернет-порталах разных коучей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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