NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 06.03.17

Екатеринбургские гаишники ловят водителей с грязными номерами и заставляют их мыть

Екатеринбургские гаишники ловят водителей с грязными номерами и заставляют их мыть

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга начали рейды по выявлению нечитаемых госномеров. Связано это с началом календарной весны, когда в регионе потеплело, а растаявший снег превратился в грязь. Именно в такое межсезонье становится актуальной проблема нечитаемых госномеров.

Как сообщили NDNews.ru в инспекции, при осуществлении надзора сотрудники останавливают машины и предлагают водителю на месте протереть грязные номера. Если водитель отказывается, он привлекается к административной ответственности.

Только за минувший день было остановлено 33 водителя, не обеспечивших читаемость регистрационных знаков своих транспортных средств.

Напоминаем, что нечитаемыми считаются номера в случае, если с расстояния в 20 метров невозможно обеспечить прочтение в тёмное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток – хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Частью 1 статьи 12.2 КоАП Российской Федерации за подобное нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 500 рублей. За 2 месяца 2017 года к административной ответственности по данной статье в Екатеринбурге привлечено к ответственности более 960 водителей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

Депутат попросила избирателей помочь ей попасть на дорогой тренинг личностного роста (СКРИНЫ). «Наташа, вы серьезно?». / Дополнение к анонсам. / «Женю могут продержать в колонии еще несколько дней». Близкие Чудновец опасаются повторения истории Ильдара Дадина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter