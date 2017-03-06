Екатеринбургские гаишники ловят водителей с грязными номерами и заставляют их мыть

Публикации за 06.03.17

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга начали рейды по выявлению нечитаемых госномеров. Связано это с началом календарной весны, когда в регионе потеплело, а растаявший снег превратился в грязь. Именно в такое межсезонье становится актуальной проблема нечитаемых госномеров.

Как сообщили NDNews.ru в инспекции, при осуществлении надзора сотрудники останавливают машины и предлагают водителю на месте протереть грязные номера. Если водитель отказывается, он привлекается к административной ответственности.

Только за минувший день было остановлено 33 водителя, не обеспечивших читаемость регистрационных знаков своих транспортных средств.

Напоминаем, что нечитаемыми считаются номера в случае, если с расстояния в 20 метров невозможно обеспечить прочтение в тёмное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток – хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Частью 1 статьи 12.2 КоАП Российской Федерации за подобное нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 500 рублей. За 2 месяца 2017 года к административной ответственности по данной статье в Екатеринбурге привлечено к ответственности более 960 водителей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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