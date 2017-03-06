NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 06.03.17

У ФССП сломалась онлайн-база должников (СКРИН)

У ФССП сломалась онлайн-база должников (СКРИН)

Желающие проверить свое имя в списке исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов могут сегодня столкнуться с проблемами – база данных по должникам сегодня работает с перебоями.

Как передает NDNews.ru, при попытке запустить поиск на официальном сайте управления, система выдает ошибку: «Не удалось осуществить поиск. Система перегружена. Попробуйте позже».

В пресс-службе управления приняли к сведению информацию о неполадках и обещали передать ее в службу автоматизации.

Новый День: Шеф, все упало! У ФССП сломалась онлайн-база должников (СКРИН)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

Старейший уральский хладокомбинат, включенный в программу приватизации, заявил о банкротстве. / Должник с четвертой овощебазы лишился двух машин за неделю: продолжение «восточной сказки» про Насиба. / Екатеринбургские гаишники ловят водителей с грязными номерами и заставляют их мыть.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter