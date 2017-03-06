У ФССП сломалась онлайн-база должников (СКРИН)

Публикации за 06.03.17

Желающие проверить свое имя в списке исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов могут сегодня столкнуться с проблемами – база данных по должникам сегодня работает с перебоями.

Как передает NDNews.ru, при попытке запустить поиск на официальном сайте управления, система выдает ошибку: «Не удалось осуществить поиск. Система перегружена. Попробуйте позже».

В пресс-службе управления приняли к сведению информацию о неполадках и обещали передать ее в службу автоматизации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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