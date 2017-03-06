Уралвагонзавод в полном объеме выплатил основной долг перед «Альфа-банком»

Публикации за 06.03.17

Дочерние предприятия корпорации «Уралвагонзавод» полностью погасили долг перед «Альфа-банком». Последние выплаты осуществило ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Как сообщает пресс-служба банка, дочернее предприятие УВЗ – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» – осуществило перевод денежных средств для выплаты тела задолженности по кредитным договорам с АО «Альфа-банк». Ранее в конце 2016 года были закрыты аналогичные обязательства АО «Уралтрансмаш».

«Альфа-банк» подтверждает получение средств. Основной долг дочерних структур УВЗ перед банком в полном объеме погашен», – говорится в сообщении финансовой организации.

Напомним, урегулирование долга произошло в соответствие с ранее подписанными между «Альфа-банком» и УВЗ мировыми соглашениями, которые были утверждены арбитражными судами г. Москвы и Свердловской области 28 и 30 сентября 2016 года. В рамках мировых соглашений банк предложил условия реструктуризации, позволившие корпорации «Уралвагонзавод» ощутить финансовый эффект по сравнению с первоначальными условиями кредитных договоров. Погашение было осуществлено из кредитных средств, предоставленных АО «Газпромбанк» под обеспечение государственными гарантиями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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