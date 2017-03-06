В аэропорту Кольцово резко выросло количество пассажиров, летающих за границу

Публикации за 06.03.17

Екатеринбургский аэропорт Кольцово в феврале установил новый рекорд по перевозке пассажиров на международных рейсах – по итогам месяца было обслужено более 75 тысяч человек, что на 78,7% выше показателя февраля 2016 года. Чаще всего уральцы летали в такие города как Санья, Нячанг, Дубай, Анталья и Прага.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, положительная динамика в сегменте международных перелетов вернулась осенью прошлого года, и с тех пор наращивает показатели. В октябре 2016 года количество пассажиров увеличилось на 1,3%, в ноябре – на 16,2%, в декабре – на 35,8%, в январе 2017 года – на 61%.

На рейсах внутри страны в феврале было обслужено более 216 тысяч человек, прирост составил 11,8%. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Симферополь и Сочи. Суммарный пассажиропоток Кольцово в феврале составил более 291 тысяч, что также больше на 23,7% аналогичного показателя прошлого года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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