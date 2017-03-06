Свердловский ГУП попался на распиле бюджетных средств при строительстве газопровода

Публикации за 06.03.17

Строительство газопровода в поселке Калачик Верхотурского района после проверки прокуратуры вылилось в уголовное дело о хищении бюджетных средств.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, для строительства объекта свердловское государственное унитарное предприятие «Газовые сети» заключило с ООО «УралСетьСтрой» контракт общей стоимостью 7 миллионов рублей. Но фактически работы были выполнены свердловским ГУПом самостоятельно. Руководители «УралСетьСтрой» достоверно зная об этом, предъявили документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ. После этого в адрес компании по контракту перечислено 6,8 миллионов рублей.

Поскольку госпредприятию был причинен ущерб, областная прокуратура внесла представление МУГИСО, по результатам которого два должностных лица «Газовых сетей» привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, зампрокурора Свердловской области направил материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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