На Московском тракте фура улетела в кювет (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

ДТП с участием фуры произошло сегодня днём на Московском тракте. Неподалёку от въезда в Екатеринбург грузовой автомобиль улетел в кювет. Доставать его пришлось с помощью трактора.

Как передаёт NDNews.ru, авария произошла недалеко от автозаправочной станции за несколько километров до въезда в город. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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