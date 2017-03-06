На Московском тракте фура улетела в кювет (ФОТО)

ДТП с участием фуры произошло сегодня днём на Московском тракте. Неподалёку от въезда в Екатеринбург грузовой автомобиль улетел в кювет. Доставать его пришлось с помощью трактора.
Как передаёт NDNews.ru, авария произошла недалеко от автозаправочной станции за несколько километров до въезда в город. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 06.03.17
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