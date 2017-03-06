Виновнику смертельного ДТП изменили приговор с условного срока на реальный

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Свердловский облсуд ужесточил приговор виновнику пьяного ДТП, в результате которого погиб человек. Вместо условного срока свердловчанин Максим Годущан получил реальный.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, ДТП случилось 3 августа 2016 года около 00 часов 15 минут. Годущан ехал на автомобиле «Шевроле Круз» с компанией друзей. При этом подсудимый был в состоянии наркотического опьянения, его пассажиры – пьяны, и никто из них не был пристегнут. На пятом километре подъездной автомобильной дороги к поселку Нейвинский Годущан, двигаясь по грунтовой дороге со скоростью не менее 100 км/час, не справился с управлением. Автомобиль занесло, он наехал на дерево и опрокинулся. При этом пассажир, сидевший на переднем пассажирском сиденье, получил травмы, не совместимые с жизнью, и через несколько дней скончался в больнице.

Алапаевский городской суд приговорил виновника ДТП к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Прокуратура нашла этот приговор слишком мягким и внесла апелляционное представление. В суде апелляционной инстанции государственный обвинитель указал, что в 2002 году Годущана уже лишали водительских прав на 1,5 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2005 и 2007 году он также привлекался к административной ответственности за то же самое нарушение. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, изменил приговор суда первой инстанции, постановил отбывать Годущану наказание в виде реального лишения свободы в колонии-поселении сроком на 3 года.

Алапаевск, Служба информации РИА «Новый День»

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