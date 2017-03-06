Ранее судимый североуралец зарезал собутыльницу за обидное слово (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

В Североуральске 37-летнему местному жителю, ранее судимому, предъявлено обвинение в убийстве его знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, в течение нескольких дней с конца февраля по начало марта 2017 года обвиняемый пьянствовал в компании трех женщин в квартире дома по улице Октябрьской. В одну из недавних ночей между двумя женщинами произошла ссора, которую обвиняемый попытался урегулировать, но в итоге сам был обруган 49-летней собутыльницей. Причиненное ему оскорбление злоумышленник, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, счел нестерпимым и вооружился попавшимся ему под руку кухонным ножом. Им он нанес своей обидчице несколько ножевых ранений. От полученных повреждений женщина скончалась.

От тела жертвы злоумышленник решил избавиться, пока еще не рассвело. Он вынес его на улицу и бросил на пешеходную тропинку недалеко от того дома, в котором происходило застолье. После этого обвиняемый вернулся в квартиру и продолжил пить, а затем лег спать.

Злоумышленник был задержан вскоре после того, как граждане обнаружили тело потерпевшей на улице. Раскрыть преступление по «горячим следам» удалось благодаря комплексу следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Североуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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