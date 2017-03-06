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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Свердловский боец попал на турнир Fight Night
Фото Ярослава Воротилова

Свердловский боец попал на турнир Fight Night

Спортсмен из Талицы Евгений Игнатьев выступит на турнире Fight Night Global против Гаджи Рабаданова из Дагестана. В случае победы уральский боец смешанного стиля будет рассчитывать на подписание контракта с одной из сильнейших профессиональных лиг мира.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Ambition promotion, Евгений Игнатьев начал выступать в 2015 году в чемпионате AFC, который был создан в Екатеринбурге. В восьми боях спортсмен одержал восемь досрочных побед, а в последнем из них в первом же раунде нокаутировал соперника из Киргизии. Благодаря беспроигрышной серии в AFC, Игнатьева заметили, он попал в мировой рейтинг бойцов и был приглашен на престижный турнир. Кстати, именно в рамках турниров Fight Night провел два своих последних боя Федор Емельяненко.

Соперником Евгения станет Гаджи Рабаданов, который в своем активе имеет девять профессиональных боев (шесть побед и три поражения). Он также становился чемпионом мира в 2015 году. В случае победы над Рабадановым Игнатьев может рассчитывать на подписание долгосрочного контракта с промоутерской компанией Fight Night.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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