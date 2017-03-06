Свердловский боец попал на турнир Fight Night

Публикации за 06.03.17

Спортсмен из Талицы Евгений Игнатьев выступит на турнире Fight Night Global против Гаджи Рабаданова из Дагестана. В случае победы уральский боец смешанного стиля будет рассчитывать на подписание контракта с одной из сильнейших профессиональных лиг мира.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Ambition promotion, Евгений Игнатьев начал выступать в 2015 году в чемпионате AFC, который был создан в Екатеринбурге. В восьми боях спортсмен одержал восемь досрочных побед, а в последнем из них в первом же раунде нокаутировал соперника из Киргизии. Благодаря беспроигрышной серии в AFC, Игнатьева заметили, он попал в мировой рейтинг бойцов и был приглашен на престижный турнир. Кстати, именно в рамках турниров Fight Night провел два своих последних боя Федор Емельяненко.

Соперником Евгения станет Гаджи Рабаданов, который в своем активе имеет девять профессиональных боев (шесть побед и три поражения). Он также становился чемпионом мира в 2015 году. В случае победы над Рабадановым Игнатьев может рассчитывать на подписание долгосрочного контракта с промоутерской компанией Fight Night.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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