В Екатеринбурге вынесен приговор экс-главе военной полиции ЦВО: полковник получил 3 года, но был освобожден по амнистии (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

В Екатеринбурге огласили приговор главе регионального управления военной полиции ЦВО Геннадию Ящуку. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, его подчиненного – к 1 году. Обоих амнистировали в честь 70-летия Победы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, оглашать приговор Ящуку и его заместителю Кириллу Кожевину в Екатеринбургском гарнизонном суде начали сегодня в 15:00. По данным следствия, Ящук заставлял комендантов собирать с подчиненных часть начисляемых им премий. Деньги затем переводили самому Ящуку.

Финансовые операции проводил и оформлял Кирилл Кожевин, заместитель Ящука, считают следователи. Ящука после возбуждения дела отстранили от службы, а его заместитель продолжает работать. Следователи нашли сотни потерпевших военнослужащих, а у Ящука в ходе обыска обнаружили и изъяли 20 млн рублей наличными.

Один из потерпевших Игорь Тайманкин, служивший в военном городке Тоцкое-2 в Оренбургской области помощником военного коменданта, на первом судебном заседании рассказал, что в ноябре 2014 года Кожевин позвонил ему и сказал, что нужно сдать 350 тысяч рублей с премий, которые начисляют в конце года. «Офицеры должны сдать по 50 тысяч, а военнослужащие-контрактники – по 30 тысяч рублей. Я должен подготовить список военнослужащих, готовых сдать деньги. Я спросил: а если они откажутся? На что он мне ответил, что тогда в дальнейшем у них будут неприятности с Ящуком. Я понимал, что деньги предназначаются для полковника. Сам я решил сдать, чтобы не было проблем по службе. Остальных не заставлял, но поставил в курс дела, чтобы они сами решали. Согласились не все. Но все, кто согласился, получили премии в наибольшем размере», – рассказывал ранее Тайманкин.

Он добавил, что позже руководство управления изменило требование: офицеры должны были платить по 30 тысяч рублей, военнослужащие – по 10 тысяч рублей. Собранные 260 тысяч рублей Тайманкину велели привезти в комендатуру Оренбурга. Там офицер получил 300 тысяч рублей, собранные со служащих в этом городе, чтобы отвезти деньги в сторону Уфы: по дороге он должен был встретиться с местным комендантом и передать все деньги ему. Через два дня Кожевин подтвердил, что деньги получены. «Я понимал, что приказ незаконен. Но я, как и мои подчиненные, боялся последствий по службе. Все знали начальника управления и потому собрали деньги», – сказал Тайманкин в суде.

Сегодня судья Екатеринбургского гарнизонного судья вынес решение: дело было переквалифицировано с ч.3. статьи 286 (Превышение должностных полномочий) на статью 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Полковника Ящука приговорили к 3 годам лишения свободы, Майора Кожевина к 1 году. Обоих амнистировали по амнистии в честь 70летия победы.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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