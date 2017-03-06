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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

В Свердловской области родители стали реже отказываться от тестирования детей на наркотики

В Свердловской области родители стали реже отказываться от тестирования детей на наркотики

Жители Свердловской области в этом году в три раза реже отказываются от того, чтобы их дети проходили тестирование на употребление наркотиков. Раньше таких было 6-7%, теперь – только около 2%.

Как рассказал начальник отдела организации оздоровительной кампании свердловского минобра Сергей Карсканов, тестирование школьников в этом году началось в феврале и продлится до конца апреля. Учеников образовательных учреждений региона просят ответить на специально составленные вопросы – анализируя ответы, специалисты могут сделать вывод о том, находится ли подросток в группе риска. Уже опираясь на результаты тестов, программу воспитания и профилактики в школе корректируют.

«Естественно, данное анкетирование носит исключительно добровольный характер. Именно поэтому очень велика роль образовательных организаций, которые доводят информацию до родителей школьников. Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом степень отказов существенно снизилось. В прошлом году эта цифра составляла от 6 до 7% от общего количества анкетируемых людей. На сегодняшний день от тестирования отказываются порядка 2% людей», – сказал Сергей Карсканов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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