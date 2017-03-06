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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Телевизор погубил 81-летнюю пенсионерку

Телевизор погубил 81-летнюю пенсионерку

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга сегодня днем во время пожара погибла 81-летняя пенсионерка. По одной из версий, причиной возгорания стал телевизор.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, сообщение о пожаре на улице Бардина поступило в 16:16. На площади 6 кв. м было повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 10 этаже муниципального 16-этажного жилого дома. В следственном комитете добавляют, что при тушении было обнаружено тело 81-летней женщины, погибшей, по предварительным данным, в результате отравления продуктами горения.

По имеющимся данным, пожар и последующее сильное задымление в квартире произошло из-за неисправности электроприбора (телевизора). Погибшая женщина проживала в квартире одна. Проводится доследственная проверка.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 9 человек личного состава. В 16:31 огонь был локализован, в 16:37 открытое горение ликвидировано, пожар потушен в 18:20.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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