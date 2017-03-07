Под Артями полицейский пристрелил кабана, спасая егеря (ФОТО)

Публикации за 07.03.17

Полицейский в Артинском районе спас егеря от раненого кабана. Чтобы помочь человеку, пришлось пристрелить животное.

В дежурную часть отдела МВД России по Артинскому району поступило сообщение, что в 10 км от села Пристань неизвестные незаконно открыли охоту на кабана. На место выехала следственно-оперативная группа – дознаватель майор Виталий Пупков, эксперт майор полиции Павел Бебнев и представитель охотнадзора Дмитрий Сыропятов. Во время осмотра места происшествия на егеря из кустов неожиданно бросился кабан.

Виталий Пупков с расстояния в один метр из табельного Макарова выстрелил животному в голову, и тем самым спас егеря от дикого зверя. «Я выражаю большое спасибо Виталию Александровичу. Он не растерялся, действовал моментально и решительно! Не окажись его рядом, я даже не знаю, что бы меня ожидало. Ваш сотрудник спас не только мою жизнь, но в какой-то степени избавил и животное от мучений, так как кабан уже был ранен браконьерами», – прокомментировал данную ситуацию егерь Сыропятов.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, по факту браконьерства поводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Артинский район, служба информации РИА «Новый День»

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