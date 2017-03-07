Два человека погибли и трое ранены в ДТП на екатеринбургской кольцевой дороге (ФОТО)

Публикации за 07.03.17

В понедельник вечером в 20:50 на 21 км Екатеринбургской кольцевой автодороги случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, еще трое получили травмы.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Мерседес Е-200» 1974 года рождения (стаж вождения 13 лет, категории «В», «С», «Е») неправильно выбрал скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. После этого «мерседес» столкнулся «Рено Меган» под управлением водителя 1982 года рождения.

В результате аварии погибли пассажир «мерседеса», личность которого пока не установлена, а также пассажир «десятки» 1973 года рождения.

Травмы получили еще три человека. В Березовскую городскую больницу доставили водителя немецкого автомобиля с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза, а также пассажира ВАЗа 1988 года рождения с переломом голени. Водителя «десятки» врачи осмотрели на месте, диагностировав у него рваную рану губы, множественные кровоподтеки. От госпитализации мужчина отказался.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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