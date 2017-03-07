«Шлюхи – не огонь», «Голливуд в соседней комнате» и другие спектакли – составлена предварительная афиша фестиваля «Коляда-Plays»

Публикации за 07.03.17

Николай Коляда опубликовал предварительный список спектаклей, которые войдут в афишу международного фестиваля «Коляда-plays». С 20 по 30 июня в Екатеринбург приедут театры из разных городов России, а также из Румынии, Македонии, Венгрии и Сербии. Среди названий – много интриг: так, Ижевск привезет спектакль «Шлюхи – не огонь», Уфа – «Голливуд в соседней комнате», Архангельск – «Вия» и так далее.

Как рассказал Николай Коляда, он рассмотрел все заявки. В предварительную афишу вошло 32 постановки, в том числе театров из Румынии, Македонии, Венгрии и Сербии. Как уточнил Коляда, не факт, что все спектакли удастся привезти: оргкомитет будет рассчитывать смету, договариваться с театрами и, вероятно, кто-то не сможет приехать.

«Я всегда повторяю, что у нас не фестиваль достижений, а фестиваль-лаборатория. И что тут скрывать, для меня самое важное: мотивировать театры к тому, чтобы они обращались к пьесам уральских драматургов», – написал в «Фейсбуке» Коляда.

В афише есть спектакли с интригующими названиями. Например, молодежный театр Les Partisans, из Ижевска привезет спектакль «Шлюхи – не огонь» по последней пьесе Валерия Шергина. Проект «De Bufo» из Уфы представит «Голливуд в соседней комнате» по пьесе Екатерины Гуземы. Будет в афише и классика: спектакли «Вий», «Тройкасемеркатур» (по «Пиковой даме» Пушкина) и другие.

Предварительная афиша фестиваля «Коляда-Plays» на сегодняшний день выглядит так:

1. Екатерина Гузема «Голливуд в соседней комнате». Проект «De Bufo», Уфа.

2. Василий Сигарев «Фантомные боли», Association Art Theater, Бухарест, Румыния.

3. Валерий Шергин «Шлюхи – не огонь». Молодежный театр Les Partisans, Ижевск.

4. Ярослава Пулинович «Син кайда идең» («Земля Эльзы»). Татарский драматический театр, Альметьевск.

5. Олег Богаев «Русская народная почта», Областной театр драмы, Архангельск.

6. Полина Бородина «Вий», Молодежный театр, Архангельск.

7. Николай Коляда «Тасбақа Үміт» («Черепаха Маня»), «Жастар театры», Астана.

8. Елена Киселькова «Зимовье зверей», театр-студия «Enfant Terrible», Ульяновск.

9. Николай Коляда «Topmodell» («Баба Шанель»), Венгрия, Сегед.

10. Олег Богаев «Марьино поле», театр для детей и молодежи, Вологда.

11. Василий Сигарев «Метель», академический театр драмы им. Кольцова, Воронеж.

12. Ярослава Пулинович «Бесконечный апрель», Губернский театр, Москва.

13. Николай Коляда «Тройкасемёркатуз», Театр драмы, Калининград.

14. Валерий Шергин «Как люблю я вас», театр «Манекен», Челябинск.

15. Николай Коляда «Баба Шанель», театр «Большая медведица», Москва.

16. Яна Скоморохова «Страсть и стразы», театр музыкальной комедии, Екатеринбург.

17. Николай Коляда «Трехглазка», проект «Немастерская», Воронеж.

18. Алесей Житковский «Посадить дерево», Гордрамтеатр, Нижневартовск.

19. Ирина Васьковская «Русская смерть», театр «Периферия», Астрахань.

20. Николай Коляда «Рогатка», театр Bačka Palanka, Сербия.

21. Олег Богаев «Марьино поле», театр кукол «Пилигрим», Тольятти.

22. Ирина Васьковская «Март», театр юного зрителя, Томск.

23. Николай Коляда «Мурлин Мурло», National Theatre «Anton Panov», Струмица, Македония.

24. Наталья Белочицкая «О2», театр «Туки-Луки», Пермь.

25. Наталья Белочицкая «Рыжая плутовка», театр «Туки-Луки», Пермь.

26. Ангиза Ишбулдина «Песнь о Трое», ЦДР Башкортостана, Уфа.

27. Ярослава Пулинович «Птица Феникс возвращается домой», Русский драматический театр, Чебоксары.

28. Яна Скоморохова «Чехов CLUB», Русский драматический театр, Чебоксары.

29. Ярослава Пулинович «Сомнамбулизм» Театр Ноттара, Бухарест, Румыния.

30. Николай Коляда «Ключи от Лёрраха», Драматический театр, Белград, Сербия.

31. Анна Батурина «Скажите, люди, куда идёт этот поезд …» Театр «Современник», Москва.

32. Валерий Шергин «Колбаса. Фрагменты» Государственный татарский драматический театр, Туймазы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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