8 концертов и спектаклей для женщин на 8 Марта (ФОТО, ВИДЕО)

7 и 8 марта почти все концертные площадки и театры Екатеринбурга подготовили праздничную программу для женщин. Классические концерты, голливудские хиты, квартирник и много другое – все, чтобы провести 8 Марта интересно. NDNews.ru выбрал 8 самых интересных мероприятий.

Начать праздновать можно уже сегодня. Несколько площадок устраивают специальные вечера. Например, в Доме музыки сегодня в 19:00 состоится концерт хора «Доместик» «Весна. Женщины. Любовь» (вход – 800 рублей). В исполнении хора прозвучит целая хоровая симфония из песен зарубежной и российской эстрады ХХ века (Woman in Love из репертуара Стрейзанд, The Girl from Ipanema Жобим, легендарная Lullaby of Birdland Ширинг и другие). Дамам, пришедшим на концерт, не стоит удивляться, если их любимые мужчины внезапно поздравят их с большого экрана: Дом музыки заранее собрал видеопоздравления и ролики будут показывать в зрительном зале.

Сегодня и завтра в 18:30 в Театре музкомедии пройдет «Мартовский мальчишник» (вход – от 500 рублей). На сцене – только мужчины. Они прекрасно поют, лихо танцуют, весело шутят, пылко влюбляются, делают смелые признания, темпераментно ревнуют, снова шутят и, конечно, от души поздравляют с праздником Весны. Прозвучит немного оперетты, современных ритмов и много по-настоящему популярной песенной классики.

Непосредственно 8 марта городские площадки ждут гостей чуть ли не с самого утра. Например, в Ельцин-центре с 13 до 21 часа будет проходить благотворительный праздник «Голоса весны» (вход – свободный, платить нужно лишь за некоторые мастер-классы). В рамках праздника пройдут ярмарка талантов и творческие мастер-классы, бесплатные экскурсии в музей и арт-галерею, клуб «Мои 90-е», благотворительный розыгрыш билетов на выставки и спектакли. Изюминкой вечера станет концерт оперных исполнителей Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, который начнется в 16:00 в атриуме (сход свободный). В ДК Лаврова 8 марта в 17:00 пройдет праздничный концерт Уральского государственного русского оркестра «Весна, любовь и вдохновение» (вход – 1200-1400 рублей, включая угощения за столиками). В концерте, посвященном любимому празднику всех женщин, прозвучат песни Евгения Мартынова, популярные русские романсы, песни из репертуара Муслима Магомаева, песни из фильмов Леонида Гайдая и, конечно, инструментальные композиции в исполнении Русского оркестра.

8 марта в 19:00 в клубе EverJazz известный биг-бэнд Виталия Владимирова (вход – 400-700 рублей) будет обольщать женщин своим обаянием и хитами. «Настоящий голливудский свинг-оркестр», как по праву именуют его музыкальные критики, подготовил гостям клуба грандиозный сюрприз: лучшие композиции из всего многообразия исполненных когда-либо программ. Вас ждут и солнечная латиноамериканская музыка, и авторские сочинения лидера бэнда, Виталия Владимирова, и вечнозелёные джазовые стандарты.

Фортепьянный вечер в стиле «Оскар» пройдет в 20:00 в Доме печати (вход – свободный, депозит за столик – 500 рублей с человека). Пианист Владислав Чепинога исполнит программу, посвященную главной кинопремии мира. Выбор Американской киноакадемии на примере многократно награжденного мюзикла La La Land еще раз доказал, что музыка и кино неразлучны. В день весеннего праздника вы услышите произведения знаменитых кинокомпозиторов – Ханса Циммера, Джона Уильямса, Энио Морриконе и других.

8 марта в 19:00 в Доме актера пройдет спектакль «8 любящих женщин» в рамках проекта «Домашний театр» (вход – 600-1500 рублей). Главной его особенностью является участие в нем не только профессиональных актрис, но известных людей города Екатеринбурга. По сюжету спектакля на Рождество в особняке во французской глубинке собирается большая семья. Но радость встречи омрачает ужасное происшествие: хозяин дома найден убитым в своей собственной постели. Сколько же семейных тайн открывается в одночасье! Все беспардонно лгут, стараясь отвести от себя подозрение, но правда неминуемо откроется.

Для тех, кто любит что-то более роковОе и рОковое, в Центре современной драматургии в 19:00 начнется квартирник «СашБаш: Свердловск-Ленинград и назад» с участием группы «Курара» (вход – 500 рублей). Спектакль рассказывает о поэте и музыканте, студенческие годы которого прошли в Екатеринбурге. Поставленный питерским режиссером Семеном Серзиным в эстетике квартирника спектакль предлагает не только ретроспекцию, но и современный взгляд на поэта – по сути, взгляд из совершенно иной эпохи, хотя нас разделяют всего каких-то 30 лет. Кроме музыки и рока, в спектакле много любви и нежности.

Ольга Тарасова

