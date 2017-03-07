Приставы «подарили» нерадивой матери к 8 Марта 10 суток ареста

Публикации за 07.03.17

Мать пятерых детей из Екатеринбурга встретит 8 Марта под арестом. Лишенная родительских прав женщина перестала платить алименты.

Жительница Верх-Исетского района Екатеринбурга Наталья лишена родительских прав в отношении пятерых своих детей, причиной стал ее асоциальный образ жизни. Все ее дети находятся в детских спецучреждениях. Юристы детского дома обратились в суд с исками о взыскании денежных средств на содержание детей. За несколько лет накопился долг матери более ста пятидесяти тысяч рублей на содержание своих детей, проживающих в детских домах.

Накануне приставы прошлись с рейдом по горе-родителям, которые не платят алименты. В том числе «заглянули» к Наталье, в отношении которой в феврале 2016 года уже возбуждалось уголовное дело по ч.1. ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», тогда суд назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Но наказание не помогло, женщина снова начала уклонятся от положенных детям выплат. Ей уже вручали повестку с требованием явиться к приставу-исполнителю. «Но нерадивая мать проигнорировала требование приставов, поэтому в отношении нее был составлен протокол о привлечении к ответственности по ст.5.35 ч.1 КоАП, предусматривающее административное наказание в виде ареста или обязательных работ, и она была доставлена 3 марта судебными приставами в Верх-Исетский суд, где мировой судья вынес решение об административном наказании в виде ареста на 10 суток. Праздник 8 Марта нерадивая мать проведет под арестом, где у нее будет время вспомнить о своих брошенных детях и обязательствах перед ними», – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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