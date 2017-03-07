Энергетики простили должникам больше 2 млн рублей

Публикации за 07.03.17

Свердловские энергетики отчитались о предновогодней акции, в рамках которой должникам прощаются штрафные начисления, если те оплачивают долг одним платежом в полном объеме. Так, Облкоммунэнерго простило своим потребителям больше 2,1 млн пени.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, воспользоваться возможности могли жители девяти территорий присутствия компании. В итоге должники оплатили потребленные тепло и воду на 5,5 млн рублей. «Сумма «прощённой» таким образом пени составила 2,106 млн рублей – акцией воспользовались 1219 потребителей. Причем активнее всех были жители Артемовского – там рассчитаться по долгам смогли 424 жителя, т.е. 66 % от всех участников акции. Артемовцы совокупно оплатили задолженность в 3,6 млн рублей, при этом сумма снятой пени составила ровно треть – 1,392 млн рублей», – рассказал заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

На втором месте по сумме погашенного в декабре долга – Кировградский ГО. Там 465 потребителей вернули Облкоммунэнерго 978 тысяч рублей, в свою очередь энергетики сняли с них пеню в размере 376 тысяч.

Рассчитались с долгами на льготных условиях и 25 жителей Верх-Нейвинского – они заплатили 497 тысяч рублей, с них была снята обязанность оплачивать штрафы за просрочку на 191 тысячу. Также в акции приняли участие жители Алапаевска, Баранчинского, Новоуральска, Староуткинска, Пелыма.

«На сегодняшний день дебиторская задолженность жителей перед Облкоммунэнерго, которые выбрали прямые расчеты с поставщиком без участия УК и ТСЖ, составляет 295,973 млн рублей. Размер ежемесячно начисляемой пени порядка 9 млн рублей», – добавил Евгений Волков.

Напомним, что скоро стартует еще одна акция энергетиков – «Долги фффтопку!». Правда в этот раз она пройдет только в Кировградском ГО – спецпредложение для должников будет действовать с 15 марта по 15 мая. Помимо привычного списания пени ресурсоснабжающая компания предлагает заключить с ней соглашение о рассрочке. Подробности акции здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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