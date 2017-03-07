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Публикации за 07.03.17

Житель Каменска-Уральского пойдет под суд за переданный подруге ВИЧ

Житель Каменска-Уральского пойдет под суд за переданный подруге ВИЧ

В Каменске-Уральском расследуется уголовное дело о преднамеренном заражении ВИЧ. Мужчина, который знал, что является носителем вируса, решил рассказать своей подруге о заболевании только через год отношений.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-группе МО МВД России «Каменск-Уральский», пара познакомилась в 2014 году. 33-летний мужчина и 39-летняя женщина довольно быстро решились на совместное проживание, кавалер обосновался в квартире своей подруги. Но через год дама решила разорвать отношения и попросила сожителя освободить жилплощадь. Мужчина со сбором вещей медлил, пытался восстановить отношения. «Только тогда мужчина сообщил подруге, что она заражена ВИЧ-инфекцией и ей необходимо пройти обследование. Поначалу женщина не отреагировала на его слова, посчитав, что таким образом он пытается вернуть ее. Но впоследствии все-таки обратилась к медикам. После проведения исследования она узнала, что больна неизлечимым заболеванием», – рассказала старший дознаватель майор полиции Марина Шароглазова.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заражение ВИЧ-инфекцией». Подозреваемому, который знал, что заражен ВИЧ, но не поставил в известность женщину, грозит до пяти лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 07.03.17

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