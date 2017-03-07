Суд вернул пенсионерке квартиру, которую незаконно продала ее знакомая

Публикации за 07.03.17

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вернул 83-летней пенсионерке права на квартиру, которую незаконно продала по доверенности ее знакомая.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе районной прокуратуры, к ним обратилась 83-летняя жительница Екатеринбурга, которая пожаловалась на то, что ее обманным путем лишили квартиры. В ходе надзорных мероприятий установлено, что пенсионерка в 2003 г. приватизировала двухкомнатную квартиру площадью 42,7 кв. м по ул. Пехотинцев, в которой она проживала с 1988 г. В октябре 2013 г. по доверенности, которую пенсионерка предоставила своей знакомой, последняя продала ее квартиру за 2,6 млн рублей.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 83-летняя женщина видит и слышит плохо, квартиру продавать не желала. Она пояснила, что ее возили к нотариусу для составления завещания на квартиру в пользу детского дома, поскольку она сама во время войны воспитывалась в детском доме. Денег за проданную квартиру пенсионерка не получала, квартиру продавать не собиралась. Кроме того, у неё не было никаких причин и оснований на совершение сделки купли-продажи квартиры, поскольку в этом случае она лишалась единственного жилья.

О том, что квартира ей не принадлежит, заявительница узнала в начале 2016 года, после чего обратилась в прокуратуру.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании доверенности на продажу квартиры недействительной, признании недействительным договора купли-продажи квартиры, восстановлении права собственности пенсионерки на жилое помещение. Суд признал доводы прокурора обоснованными. По решению суда доверенность на продажу квартиры признана недействительной, право собственности нового владельца на квартиру прекращено.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении встречных исковых требований о взыскании с заявительницы 2,6 млн рублей и выселении ее из спорного жилого помещения.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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