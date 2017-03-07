В Кировграде суд оправдал врача, которого местная жительница обвинила в смерти сына

Публикации за 07.03.17

Кировградский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему заведующему терапевтическим отделением местной больницы Юрию Гениятову. Жительница поселка Нейво-Рудянка заявила, что по вине врача погиб ее сын, которому отказали в госпитализации и неправильно лечили. В свете сегодняшнего вердикта суда женщина намерена подавать апелляционную жалобу.

Как передает корреспондент NDNews.ru, жительница п. Нейво-Рудянка Грация Рахматуллина с 2011 года пыталась доказать, что ее 25-летний сын умер от пневмонии из-за непрофессиональных действий заведующего на тот момент терапевтическим отделением Юрия Гениятова. По словам женщины, сыну сначала было отказано в госпитализации, затем его все-таки положив в больницу, Гениятов диагностировал бронхит, не обследовав вовремя должным образом пациента. После резкого ухудшения состояния здоровья молодой человек был экстренно доставлен в Екатеринбург, но спасти его не удалось.

Женщина неоднократно обращалась в полицию и прокуратуру, но правоохранительные органы по разным причинам либо не усматривали оснований для возбуждения уголовного дела, либо, по мнению потерпевшей, проводили проверку поверхностно. О попытках Грации Рахматуллиной добиться справедливости писали не только местные СМИ, в том числе и NDNews.ru. В декабре 2013-го разгромный сюжет о кировградском враче, продолжающем работать, вышел в программе «Человек и Закон». 11 ноября 2014 года Кировградский суд в рамках рассмотрения гражданского иска к больнице постановил выплатить Грации Рахматуллиной компенсацию морального и материального ущерба на общую сумму в 360 тысяч рублей. Но потерпевшая тогда не согласилась с решением суда и обжаловала его, запросив компенсацию в 5 миллионов рублей.

Кроме того, Рахматуллина продолжала добиваться возбуждения уголовного производства против Гениятова за допущенную халатность и непрофессиональные действия. В итоге в отношении врача было возбуждено уголовное дело по ст.109 ч.2 («Причинение смерти по неосторожности»), ст.293 ч.2 УК РФ («Халатность»). Но сегодня Кировградский суд вынес оправдательный приговор в отношении Гениятова.

Как рассказал NDNews.ru адвокат потерпевшей Геннадий Доставалов, Грация Рахматуллина не согласна с решением суда и будет подавать апелляционную жалобу сразу, как получит протокол судебного заседания. «Судом было признано, что медпомощь была оказана своевременно. Хотя во время заседания были зачитаны результаты различных медицинских экспертиз, из которых следовало, что диагнозы были поставлены неправильно, не было оказано нужной помощи вовремя. Поэтому мы будем оспаривать решение суда», – отметил адвокат.

По словам Доставалова, в суде была озвучена информация, что Юрий Гениятов на данный момент уехал из Кировграда и проживает в Сибири. Там он также занимается врачебной практикой, работает на скорой помощи.

Видео из зала суда появится в ближайшее время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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