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Екатеринбург

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Публикации за 07.03.17

В зоне дислокации сил ядерного сдерживания вспышка заболеваемости ОРВИ

В зоне дислокации сил ядерного сдерживания вспышка заболеваемости ОРВИ

В ЗАТО Свободный, где дислоцируется 42-я ракетная дивизия 31-й ракетной армии РВСН, в полтора раза превышен среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области в ЗАТО Свободный в полтора раза превышен среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ. В список проблемных муниципалитетов попали и Североуральск и Богданович.

Всего в Свердловской области с 27 февраля по 5 марта 2017 г. зарегистрировано 26,3 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 63,6 на 10 тыс. населения, превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной группе населения.

В Екатеринбурге за 9 календарную неделю зарегистрировано 12,0 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 84,2 на 10 тыс. населения, заболеваемость также ниже эпидпорога во всех возрастных группах.

По данным отчётов мониторинга за закрытием образовательных учреждений, по состоянию на 3 марта частично приостановлен образовательный процесс в 22 ДОУ (закрыто 25 групп), в 4 школах закрыто 6 классов.

В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 241 человек, проведено 1316 исследований. В пробах обнаружены вирусы гриппа А (Н3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусной, РС-инфекции и т.д.

За календарную неделю зарегистрировано, по предварительным диагнозам, 575 случаев пневмонии, показатель заболеваемости составил 13,9 на 100 тыс. населения, что ниже среднемноголетнего уровня на 18%. Группой риска по заболеваемости пневмонией являются дети до 2 лет – подытожили санитарные врачи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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