Уральские власти вспомнили про голосование в моногородах за неделю до его окончания (СКРИН)

Публикации за 07.03.17

За неделю до конца голосования по выбору улиц в моногородах, которые будут отремонтированы в первую очередь, правительство Свердловской области рассказало о соответствующей возможности. Проголосовать может вообще любой человек.

«Жители моногородов Свердловской области смогут принять участие в голосовании, чтобы определить, какие улицы должны быть включены в программу ремонта. Голосование в муниципалитетах проходит до 15 марта на краудсорсинг-платформе моногорода.рф, где есть специальный раздел для голосования», – сообщили предпраздничным вечером в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. В пресс-релизе также цитируется информация с сайта моногорода.рф: «Всенародные выборы улицы для последующего благоустройства – часть программы «Комплексное развитие моногородов», которая предусматривает приведение в порядок центральных улиц российских городов. «Мы хотим, чтобы разные слои населения – пенсионеры, молодежь – через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят видеть в своем городе», – заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов». Новость, анонсирующая голосование с этой цитатой, в первоисточнике появилась 27 февраля.

Предполагается, что жители моногородов выберут главную улицу и варианты ее обновления, после чего с помощью бюджетов трех уровней эту улицу облагородят соответствующим образом. Например, по умолчанию сайт подсказывает скромное «поставить лавочки». Впрочем, выбрать можно что угодно: форма заполнения требует лишь корректно ввести название моногорода, при выборе улицы и описании своего предложения можно вписывать все что угодно, даже несуществующие улицы. Регистрация для этого голосования также не требуется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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