Работа мечты: уральский заповедник нашел смотрителя лесного отеля

Публикации за 08.03.17

Висимский государственный биосферный заповедник, расположенный в 100 километрах от Екатеринбурга, нашел человека на необычную вакансию. Учреждению требовался смотритель в лесной отель.

«Две недели назад мы опубликовали объявление о вакансии смотрителя в лесной отель в охранной зоне заповедника. Эта информация вызвала большой интерес со стороны пользователей Вконтакте и Фейсбук, набрала более сотни лайков, десятки репостов и комментариев. СМИ также заинтересовались необычной вакансией – новости об этом опубликовали крупные информационные агентства, в числе которых «Новый день». Сообщение о поиске сотрудника в Висимский заповедник на сайте телеканала «Моя планета» собрало более 15 тысяч просмотров!

Мы рады, что наша вакансия нашла такой отклик. Это значит, что людям небезразлична природа и Висимский заповедник в частности, что есть те, кто готов жить и работать в сложных условиях.

Вакансия «Смотритель лесного отеля» закрыта, но у нас еще будут предложения», – сообщили сегодня NDNews.ru в администрации заповедника. Кто именно стал обладателем «работы мечты» (как охарактеризовали эту вакансию пользователи Интернета), руководство заповедной территории обещало раскрыть позже.

Ранее озвучивались условия работы смотрителя лесного отеля, расположенного в экологически чистом месте, в 40 км от города Кировграда – в той местности, где заповедник обустроил экологическую тропу, ведущую на вершину горы. В обязанности смотрителя входит: ежедневная чистка деревянной экотропы от снега, осмотр и охрана территории, сопровождение туристов, колка дров, поддержание чистоты.

«В лесном отеле действует запрет на алкоголь и курение. Запуск отеля планируется в июле 2017 года, но смотритель нужен уже сейчас. Работа не менее чем неделя (неделя через неделю или две недели через две недели). Оплата 1000 рублей в сутки. На данный момент туалет находится на улице, но в скором времени планируется запуск туалета в помещении. Вода – скважина. Дом теплый с панорамными окнами», – уточнял ранее NDNews.ru директор заповедника Александр Грановский.

Съемочные группы NDNews.ru не раз рассказывали о жизни Висимского заповедника, в котором сохранились первобытные пихтово-еловые леса в комплексе горной тайги. Благодаря запуску экологической тропы у туристов с недавнего времени появилась возможность оказаться в глухой тайге, богатой грибами, ягодами и кедровыми орехами, где хозяйничают медведи и обитают многие другие дикие животные. В отличие от других заповедных мест Урала, уже серьезно подвергшихся влиянию цивилизации, здесь посетители могут увидеть действительно нетронутую природу.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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