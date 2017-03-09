В центре Екатеринбурга загорелся «пазик» (ВИДЕО)

Публикации за 09.03.17

В центре Екатеринбурга накануне вечером на дороге сгорел автобус. На пожаре никто не пострадал, по словам водителя, огонь вспыхнул, когда он пытался завести машину.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 19:13 поступило сообщение о пожаре на улице Степана Разина. На площади 14 кв. м сгорел автобус «ПАЗ». К 19:27 локализовали огонь, открытое горение ликвидировали еще через 4 минуты, полностью пожар потушили только к 20:41.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=jZ7o-h6Rh20&rel=0">Video</a> Сгорел автобус

По информации службы спасения «Сова», автобус был не рейсовым, а заказным. «Заводился, вдруг что-то хлопнуло, он загорелся», – пояснил шофёр. Его подоспевшие пожарные застали у горящей машины. Мужчина не пострадал, лишь подпалил куртку. «По прибытии к месту вызова обнаружили, что открытыми пламенем горит автобус «ПАЗ» на площади 14 квадратных метров, пожар ликвидирован в кратчайшее время. Во время возгорания в автобусе никого не было, водитель находился возле автобуса», – рассказал начальник караула 3-й пожарной части Егор Исыпов.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования транспортного средства. Хозяин заявление писать отказался, претензий не имеет. Материалы были направлены в пожарную часть, процессуальное решение будет принято после проведения пожарно-технической экспертизы», – сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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