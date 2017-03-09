В Екатеринбурге появилась улица Любви

Публикации за 09.03.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о присвоении наименований улицам в Чкаловском районе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, имена получили пять новых улиц и один бульвар в строящемся микрорайоне Солнечный. На карте города появились улицы Любви, Веры, Надежды, Чемпионов, Нескучная и Золотистый бульвар.

Солнечный – новый жилой район в границах улицы Новосибирской 2-й и Екатеринбургской кольцевой автодороги, его строительство началось в 2013 году. По проекту в микрорайоне предусмотрено три парка общей площадью 17 гектаров, соединенных между собой широкими бульварами, объекты социальной и бытовой инфраструктуры. Застройщики рассчитывают, что в Солнечном будут проживать до 85 тысяч человек, а суммарная площадь жилищного фонда составит 2,5 миллиона квадратных метров. Окончание строительства микрорайона запланировано на 2029 год.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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