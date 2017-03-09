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Екатеринбург

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Публикации за 09.03.17

Гаишник из Тавды спас из горящего дома несколько человек (ФОТО)

Гаишник из Тавды спас из горящего дома несколько человек (ФОТО)

В Тавде инспектор ДПС, находясь в отпуске, пришел на помощь попавшим в беду гражданам.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе УГИДД, Анатолий Смакотин вместе со своей семьей возвращался на автомобиле от родителей. Проезжая по улице Уральской, полицейский увидел, что дом № 23 горит. Инспектор ДПС позвонил в дежурную часть отдела полиции, сообщив о произошедшем, и вызвал на место пожарных. Затем, не теряя времени, стал стучать в окно. Откликнулась женщина. Мужчина крикнул, чтобы она шла к нему на голос. Через окно ему удалось эвакуировать пожилую гражданку.

Из другой половины дома сотрудник полиции вывел на улицу целую семью – родителей и двоих детей. Только после того, как на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь, сотрудник полиции отправился домой, передав погорельцев медикам.

Новый День: Гаишник из Тавды спас из горящего дома несколько человек (ФОТО)

Тавда, Служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 09.03.17

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