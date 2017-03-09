Полицейские задержали лжегазовиков, продававших несуществующее оборудование жителям области (ФОТО)

Публикации за 09.03.17

Полицейские задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве. Двое мужчин и женщина ходили по квартирам и убеждали жильцов купить газовое оборудование, ссылаясь на опасность возникновения ЧП, а забрав деньги, ничего не делали. Известно о пострадавших в Артинском и Красноуфимском районах. Полиция просит других жителей области, попавшихся на удочку мошенников, обращаться с заявлениями.

Сотрудники уголовного розыска Красноуфимска и Артей при содействии наряда ДПС задержали трех человек, подозреваемых в совершении мошеннических действий: индивидуальную предпринимательницу 1971 года рождения и двух неработающих мужчин – 1988 и 1989 годов рождения. Последний ранее судим за совершение аналогичного преступления. Все трое проживают в Екатеринбурге.

«Сыщики полагают, что действовали они следующим образом: убеждали граждан, что во избежание ЧП с газовым оборудованием и плитами необходимо установить специальное оборудование, стоимость которого колеблется от двух до шести тысяч рублей. Затем, не произведя обещанных действий, покидали квартиру, взяв деньги за якобы сделанную работу», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Дожидаться суда они будут под стражей.

«В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории Свердловской области. Если кто-то узнал на фото своих обидчиков, просьба обратиться в отделы полиции Артей или Красноуфимска, или же по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343)358-71-61», – уточнили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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