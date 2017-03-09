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Екатеринбург

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Публикации за 09.03.17

Мэрия Екатеринбурга банкротит завод РТИ
Фото с сайта завода РТИ

Мэрия Екатеринбурга банкротит завод РТИ

Администрация Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд Свердловской области с требованием признать банкротом ПАО «Уральский завод РТИ». Судебное заседание назначено на 3 апреля.

Как сообщается в материалах суда, мэрия требует включить в реестр требований кредиторов задолженность перед ней завода в размере 5 млн 641 тысяча 229 руб. 99 коп., в том числе долг в размере 4 млн 951 тысяча 757,07 руб. и пени в размере 689 тысяч 472,92 руб.

Напомним, дела на предприятии в последние годы идут неважно. Например, год назад Руководство предприятия указывает, что мера вынужденная и связана со значительным сокращением продаж продукции.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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