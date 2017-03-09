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Екатеринбург

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Публикации за 09.03.17

Паводок в этом году будет особенно бурным и начнется через месяц

Паводок в этом году будет особенно бурным и начнется через месяц

По прогнозам специалистов паводок 2017 года будет на 37% превышать среднемноголетнюю величину паводка. Это на 2% больше, чем было год назад. Начнется он приблизительно 10 апреля. Ответственные службы уже начали подготовку.

Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» в Екатеринбурге, в прошлом году средний объем паводка составил 185 миллионов кубометров, а в этом году талой воды будет еще больше. По прогнозам специалистов, паводок начнется 10 апреля.

«В прошлом году из 185 миллионов кубометров примерно 50 миллионов остались в Верхнемкаровском и Волчихинском водохранилищах, остальной объем воды прошел через Волчихинское водохранилище транзитом. К началу паводка свободное место в водохранилищах составит ориентировочно 37 миллионов кубометров в Волчихинском, 35 миллионов кубометров – в Верхнемакаровском», – сообщили в пресс-службе.

Гидротехнические сооружения уже сейчас готовят к половодью. Специалисты Водоканала осматривают элементы механического оборудования, освобождают ото льда все затворы, которыми регулируется сброс воды; проверяют грузоподъемные механизмы. Также проверяются системы электроснабжения объектов и независимые источники электроэнергии, которые должны обеспечить обязательный минимум автономной работы оборудования в течение трое суток.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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