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Публикации за 09.03.17

В Красноуфимском районе агрофирма задолжала сотрудникам 6,5 млн рублей

В Красноуфимском районе агрофирма задолжала сотрудникам 6,5 млн рублей

В Красноуфимском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, работники одного из агропромышленных предприятий района не получали зарплату с ноября 2016 года. Речь идет об агрофирме «Ключики». По данному факту возбуждено уголовное дело поч.1 ст.145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы»). «По версии следствия, вознаграждение за труд частично не выплачивалось 215 работникам. Общая сумма задолженности по заработной плате на данном предприятии составила более 6,5 миллионов рублей», – уточняют в ведомстве.

В настоящее время следователем СКР устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор доказательств. Наряду с этим устанавливается имущество предприятия, за счет которого возможно возмещение ущерба пострадавшим работникам. Добавим, что ранее красноуфимские СМИ сообщали, что работники ЗАО «Агрофирма «Ключики» получают зарплату маслом и молоком.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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