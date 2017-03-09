Родители учащихся гимназии №155 заявили о поборах / Прокуратура передала материалы проверки в полицию

Публикации за 09.03.17

В Екатеринбурге родители учащихся гимназии №155 написали заявление в антикоррупционный комитет Свердловской области. Горожане пожаловались на поборы со стороны руководства учебного заведения и ненужные траты.

Как сообщил NDNews.ru в пресс-службе антикоррупционного комитета региона, в частности, обнародована информация, что осенью 2016 года родителям школьников, поступающих в пятые классы гимназии, предлагалось внести от 10 до 30 тысяч рублей в качестве так называемых добровольных пожертвований. Кроме того, горожане рассказали о том, что руководство учебного учреждения купило интерактивный пол, фактически не использующийся в образовательном процессе. Необходимости его приобретения, по мнению родителей, не было. Кроме того, за счет средств родителей покупалось и другое оборудование, в котором учащиеся также не нуждаются.

«В ходе проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района, было установлено, что положение о Совете родителей, утвержденное приказом директора гимназии №155, противоречит действующему законодательству. Изучение договоров пожертвования показало, что они также составлены с нарушением требований законов. Поскольку в договорах сумма пожертвований определяется самим учебным заведением, а не родителями учащихся, исключается принцип добровольности внесения таких пожертвований, что, в свою очередь, говорит о возможном понуждении родителей к внесению денежных средств», – уточнили в комитете.

По результатам проверки в адрес директора гимназии внесено прокурорское представление. При этом материалы контрольных мероприятий направлены в ОЭБ и ПК Управления МВД России по Екатеринбургу для решения вопроса о возбуждении дела.

В антикоррупционном комитете сообщают, что к ним поступает информация о нарушениях и относительно других общеобразовательных учреждений Екатеринбурга и области. Взимание под различными предлогами добровольно-принудительных пожертвований с родителей учащихся стало, к сожалению, обычной практикой учебных заведений, отмечают в организации.

«Родители школьников, с одной стороны, высказывают крайнее возмущение таким положением дел, поскольку далеко не каждая семья в состоянии изыскать дополнительные средства для оплаты обучения своего ребенка. С другой стороны заявлять об этом в правоохранительные органы граждане не спешат, опасаясь негативных последствий, – прокомментировал NDNews.ru ситуацию глава антикоррупционного комитета Леонид Андреев. – Мы призываем родителей не бояться отстаивать свои права. Добровольные пожертвования на то и добровольные, что делаются исключительно по доброй воле, без какого-либо принуждения. А позиция руководства школы, ставящего возможность обучения в ней ребенка в прямую зависимость от того, вносят ли его родители деньги на те или иные нужды, является преступной».

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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