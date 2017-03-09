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Публикации за 09.03.17

За год 11,5 тысяч уральцев пострадали от укусов животных

За год 11,5 тысяч уральцев пострадали от укусов животных

За прошлый год в Свердловской области более 11,5 тысяч человек обратились за помощью после укусов животных. В половине случаев речь идет об агрессии домашних питомцев.

«За 2016 год зафиксировано 11509 случаев, когда люди обращались за помощью после укусов животных. Из них 204 случая – это нападение диких животных. Около 4 тысяч случаев – укусы от уличных собак. Около половины случаев приходится на домашних животных», – рассказала сегодня на пресс-конференции замдиректора Департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева. Она так же отметила, что особое беспокойство вызывает халатное отношение владельцев собак к вакцинации. Только в этом году у восьми собак нашли бешенство, причем в двух случаях – у домашних. «Я хочу напомнить, что собак, тем более охотничьих, необходимо регулярно прививать от бешенства», – посоветовала специалист.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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