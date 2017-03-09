«Потерявшийся ребенок, которому плохо без мамы» / Как из Евгения Куйвашева сделали сироту (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 09.03.17

Вчера российские мужчины поздравляли женщин с 8 Марта. Президент Владимир Путин, например, прочитал Бальмонта, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров – строчки местных поэтов, а свердловский губернатор Евгений Куйвашев – Булата Окуджаву. Какую мысль пытались донести авторы ролика, читайте в разборе от NDNews.ru.

Итак, 8 часов вечера на часах городской ратуши, откуда-то доносятся строчки из Саши Гагарина «Мама о птицах», план меняется, в озере огней предстает Храм-на-Крови под звуки песнопения («…помоги, не навреди…»). Еще одна смена плана – и зритель видит башню «Исеть» (отсылка к УГМК), но уже под отрывок из «17 лет» группы «Чайф». Заработавшийся допоздна губернатор (это в праздничный-то день, 8 марта) выходит из своей резиденции, садится в машину и отправляется кататься по центру города под музыку из ленты «Эйфория» Ивана Вырыпаева. Тема, которая в фильме подчеркивает трагическую историю любви замужней женщины и случайного знакомца, навевает губернатору мысли о маме. И он начинает думать строчками Булата Окуджавы – поэт посвятил их своей матери Ашхен, отправленной в 1939 году в Карлаг после расстрела Шалвы, персека Нижнетагильского горкома, который был обвинен в попытке покушения на Орджоникидзе во время визита на УВЗ. Почему-то стихи губернатор читает за кадром – но это, конечно, режиссерский ход Арины Охлопковой, дочери свердловского прокурора, а вовсе не свидетельство того, что исполнитель роли первого плана не смог выучить три строфы, чтобы выразительно продекламировать их на камеру.

Несколько режут глаз киноляпы. Например, почему-то губернатор садится в нетонированную Toyota Camry, а не в Mercedes с правительственными номерами, на каком ездит обычно. Бросается в глаза некачественный грим – линия подбородка подчеркнута бледным тональным кремом и резко контрастирует с загорелой шеей.

Что до сценария ролика, то он очень простой, если не сказать, непродуманный. И главная мысль видео, которое расценивается как предвыборное, прослеживается плохо – то ли хотели показать, как много губернатор работает и как он устал, то ли что как бы крут ты ни был, музыку в машине все равно выбирает тот, кто за рулем. А может, главная мысль плохо прослеживается, потому что ее просто нет. Есть ощущение, что автор не хотел донести до зрителя какой-то посыл, а просто решил: а давайте снимем трогательный ролик про губернатора. Этим объясняются странности с подбором музыки – сойдет любая, лишь бы попечальнее, с маршрутом, по которому едет машина (через Плотинку, по Ельцина и Челюскинцев к храму). По этой же причине так много красивых видов Екатеринбурга. «Перебиваться» такими планами – всегда беспроигрышный вариант. Особенно, когда красоты города не трогают лирического героя. Он хмурит брови и надувает губы. Грустит, глядя в окно, как персонаж популярного мема.

Герой вспоминает маму, но почему-то не звонит ей, хотя это было бы самой логичной развязкой для выбранного сюжета. У некоторых зрителей даже сложилось ощущение, что мамы губернатора уже нет в живых, и ему просто некому и некуда позвонить. Незримый образ мамы эксплуатируют, чтобы показать, что губернатор, хоть и занятой и очень важный человек, в душе – он потерявшийся ребенок, которому плохо на чужбине без материнской заботы. Что-то подобное российский зритель уже видел. В фильме «Мамы» герой Сергея Безрукова так же 8 Марта вспоминает о матери.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=eaJkIgvDwsk&rel=0">Video</a> Сергей Безруков, «Мамы»

Он так же занят и, хоть и окружен людьми, так же одинок. И в женский день не идет поздравлять подруг, а думает о маме – едет в Копейск на ее могилу и разговаривает с ней.

К счастью, мама Евгения Куйвашева жива. Сироту герой ролика только разыгрывает – для пущего драматизма, чтобы вышибить слезу у зрителя, заставить его пожалеть губернатора. А от жалости до любви, как известно, – один шаг.

Но, хоть на Руси и привечают убогих, больных и сирот, выбор такого образа для Евгения Куйвашева за несколько месяцев до официального старта губернаторской кампании несколько странный, если не сказать, неудачный. По всем канонам избирательных процессов пора начинать показывать кандидата как успешного, энергичного, бодрого, полного сил, заряженного на работу человека. Вместо этого избирателю демонстрируют грустного и утомленного чиновника. А внимательный зритель с легкостью проследит эту усталость, которая началась еще на итоговой пресс-конференции Куйвашева два месяца назад. Но кому и зачем нужен губернатор, который устал? И почему аппарат согласовал такое видео? Конечно, если целью ролика не было собрать комментарии и лайки подписчиц Куйвашева в «Инстаграме». Тогда замысел удался. «Наверно, вам стоит попробовать себя в актерской профессии», – пишут в комментариях под видео. Может, действительно стоит?

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=NDJEoSergPk&rel=0">Video</a> Что слушает губернатор в машине

Екатеринбург, Елена Сычева

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