Следователи проверят театр «Театрон» в Екатеринбурге, где актрисе не выплатили 160 тысяч рублей

Публикации за 09.03.17

Следователи организовали доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты одной из актрис в «Театроне». По предварительным данным, основатель и худрук театра задолжал ей 160 тысяч рублей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«По предварительным данным, общая сумма задолженности по заработной плате составила около 160 тысяч рублей. Руководитель творческой организации, по неустановленным пока причинам не имея возможности в полном объеме выплачивать актрисе вознаграждение за труд, продолжительное время выплачивал ей незначительные суммы. Данная ситуация и повлекла за собой обоснованное обращение гражданки в органы правоохраны», – сообщает сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Как рассказали NDNews.ru источники, знакомые с ситуацией, речь идет о проверке частного театра «Театрон». Он появился в Екатеринбурге 30 лет назад, но в последние годы репутация театра в культурных кругах была не самой лучшей. По словам артистов, которые работали там в разные годы, основатель театра Игорь Турышев регулярно задерживал зарплату, платил артистам сущие копейки, а при малейшем конфликте вообще отказывался от выплат. Претензии к театру есть и у драматургов. Например, «Театрон» поставил пьесу Ярославы Пулинович «Как я стал», но авторский гонорар драматург не может получить уже несколько месяцев. А ранее одному из московских драматургов удалось через суд заставить «Театрон» выплатить ему 200 тысяч рублей за использование пьесы без его ведома.

«В настоящее время следователем СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося с целью дачи произошедшему объективной правовой оценки. Принимаются меры к восстановлению нарушенного конституционного права на вознаграждение за труд. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

«Потерявшийся ребенок, которому плохо без мамы». Как из Евгения Куйвашева сделали сироту (ФОТО, ВИДЕО). / Свердловская область стала второй в рейтинге самых грязных регионов России. На первом месте – Челябинская область. / «На игле 2» 20 лет спустя, новый «Кинг Конг», семейная драма и несколько комедий (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»