Инвестклимат в опасности: в ЕГРН нет данных о границах 90% свердловских городов и сел

Публикации за 09.03.17

Свердловская область существенно отстает от других регионов по внесению данных о границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Между тем этот показатель считается одним из ключевым при оценке инвестиционной привлекательности региона.

Как сообщил сегодня на заседании правительства первый вице-губернатор Алексей Орлов, на данный момент в ЕГРН внесены данные о границах только 170 из 1781 населенного пункта региона. В 2017 году планировалось довести это число до 535, но средства в бюджете на эту работу почему-то оказались не предусмотрены. Алексей Орлов попросил губернатора решить вопрос с финансированием хотя бы в бюджете 2018 года.

На официальном сайте Росреестра говорится, что наличие в ЕГРН информации о границах населенных пунктов имеет важное значение, в том числе для предотвращения нарушений на землях лесного фонда. Внесение актуальной информации о границах населенных пунктов также позволяет предотвратить споры о правах, возникающих между различными землепользователями, направлено на решение вопроса об устранении пересечения границ лесных участков с границами населенных пунктов и территориальных зон. Отметим, что по итогам 2016 года обо всех своих границах отчитались соседи Среднего Урала – Челябинская область, ЯНАО и Пермский край.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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