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Публикации за 09.03.17

В Екатеринбурге с территории воинской части, пробив ограждения, угнали КамАЗ

В Екатеринбурге с территории воинской части, пробив ограждения, угнали КамАЗ

В Екатеринбурге из мастерской, расположенной в воинской части около поселка Кольцово, угнали КамАЗ. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-группе городского управления полиции.

По информации правоохранителей, личность дерзкого угонщика уже установлена – это один из гражданских сотрудников автосервиса. Сейчас полицейские вместе с командованием ЦВО проводят проверку по факту произошедшего. По данным «Лайфа», угонщик пробил все ограждения: ворота, которые были закрыты на замок, два шлагбаума, снес «ежа» и покинул территорию воинской части.

В пресс-службе ЦВО отмечают, что выезд автомобиля заметил дежурный на контрольно-пропускном пункте и сообщил об этом начальству. Чуть позже похищенный КамАЗ обнаружили сотрудники полиции на улице Бахчиванджи. Никаких повреждений на нем нет. Видимо, испугавшись содеянного, угонщик просто бросил машину. Поиски злоумышленника сейчас продолжаются.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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