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Екатеринбург

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Публикации за 09.03.17

Свердловчанам обновили список мест для митингов и массовых акций

Свердловчанам обновили список мест для митингов и массовых акций

Власти Свердловской области утвердили новый перечень общественных мест, где можно обсуждать важные вопросы и выражать свои настроения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о готовности обновленного перечня доложил сегодня губернатору на заседании правительства министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. По его словам, при подготовке документа были использованы предложения органов местного самоуправления. Зачитывать сам список министр не стал. В департаменте информполитики уточнили, что в документе содержатся данные более чем о 80 площадках, на которых можно проводить акции численностью не более ста человек без уведомления органов государственной власти.

Ознакомиться с самим перечнем пока не представляется возможным. В ДИПе сообщили, что через несколько дней он будет опубликован в «Областной газете» вместе с соответствующим постановлением правительства.

Отметим, что в прежней редакции документа для Екатеринбурга было утверждено три «гайд-парка»: парк имени XXII Партсъезда (ул. Московская – Верх-Исетский бульвар), парк имени 50-летия ВЛКСМ (ул. Ясная – ул. Шаумяна), и парк Победы (ул. Кировградская – ул. Республиканская). Однако у горожан они особой популярностью не пользуются. Екатеринбуржцы предпочитают проводить митинги и пикеты либо на площади 1905 года, либо на площади Труда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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