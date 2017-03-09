Свердловские ученые предсказали таяние вечной мерзлоты и смену климата на Урале

Публикации за 09.03.17

Ученые предсказывают, что вскоре климат на Урале будет совсем другим – станет значительно теплее, а вечная мерзлота растает. Точный ответ, когда в Свердловской области будут расти пальмы, исследователи смогут дать через три-четыре года.

В лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ уже шесть лет ведут наблюдения состава осадков и слоя многолетнемерзлых пород на климатических станциях в Лабытнангах и в Игарке. «Везде активный слой протаивает до трех метров в глубину, и глубина протаивания с каждым годом увеличивается. Чтобы строить репрезентативные прогнозы, временной ряд наблюдений пока недостаточен», – сказал завлабораторией Вячеслав Захаров.

Однако уже через несколько лет возможны более точные прогнозы насчет климата на Урале и срока окончательного таяния вечной мерзлоты. Ученые подали заявку на участие в конкурсе проектов климато-экологического мониторинга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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