Уральцев призвали поучаствовать в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Публикации за 09.03.17

Полиция призвала граждан поучаствовать в масштабной антинаркотической акции, объявленной по всей России. Проведение первого этапа операции под названием «Сообщи, где торгуют смертью» состоится в период с 13 по 24 марта 2017 года, а второго этапа – с 13 по 24 ноября, – сообщил пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

Цель акции – активизировать борьбу с наркосбытчиками и наркопритонами. Сообщать о них граждане могут по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61, в дежурную часть территориального отдела полиции или по линии «02».

В 2016 году в ГУ МВД РФ по Свердловской области была зафиксирована положительная динамика по раскрытию преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Пресечена деятельность 56 преступных групп, раскрыто более 600 преступлений, совершенных в организованных формах, выявлено свыше 700 лиц, совершивших различные противоправные деяния в состоянии наркотического опьянения, из них 20 несовершеннолетних, сообщил представитель главка. В полиции уверены, что улучшить работу в этом направлении возможно только при тесном взаимодействии с жителями абсолютно всех без исключения населенных пунктов Свердловской области, от деревни, поселка до мегаполиса.

Екатеринбург, Служба информации

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