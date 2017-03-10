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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО)

Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО)

На следующей неделе, 16 марта, градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрит концепцию застройки территории, ограниченной улицами Юрия Исламова – Красных Зорь – периферийным транспортным кольцом – берегом Верх-Исетского пруда в районе Малого Конного полуострова.

Новый День: Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО)

Как сообщается в презентации, размещенной на официальном портале администрации города, автором концепции выступила студия дизайна и архитектуры Ze-Moov, докладчиком станет ее представитель Дмитрий Земов.

Новый День: Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО)

Согласно презентации, на территории размером около 500 га разместятся и жилые дома, и объекты социальной инфраструктуры, и высотные офисные здания, причем окна последних будут выходить прямо на пляж и пирс. Существенная часть территории запланирована под строительство павильонов к международной выставке «Экспо-2025». Напомним, борьбу за «Экспо-2020» Екатеринбург проиграл, но городские и областные власти заявили, что повторят попытку, и зарезервировали землю на берегу Верх-Исетского пруда под новый выставочный комплекс.

Новый День: Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО)

Интересно, что в транспортной концепции микрорайона фигурирует станция метро «Западная» (перекресток улиц Крауля – Юрия Исламова), хотя решение о строительстве второй ветки метрополитена все еще не принято.

Фото – презентация на официальном сайте администрации Екатеринбурга

Новый День: Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО)

Новый День: Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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