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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)

На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)

В Свердловской области произошло очередное обрушение жилого здания. На этот раз инцидент произошел в Екатеринбурге.

Как сообщили сегодня NDNews.ru жители уральской столицы, частичное обрушение стены они обнаружили в пятницу, 10 марта, по адресу: улица Байкальская, 37. По всей видимости, от влаги бетон превратился в труху. В результате по всей высоте стены образовались крупные трещины. «В квартиру дырку можно проковырять», – говорят горожане.

На место ЧП для выяснения всех обстоятельств инцидента выехала съемочная группа NDNews.ru. Получить оперативный комментарий в МЧС пока не удалось.

Новый День: На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)
Новый День: На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)
Новый День: На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)
Новый День: На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)

Новый День: На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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