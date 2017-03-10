На Синих Камнях у многоэтажного дома частично обрушилась стена (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

В Свердловской области произошло очередное обрушение жилого здания. На этот раз инцидент произошел в Екатеринбурге.

Как сообщили сегодня NDNews.ru жители уральской столицы, частичное обрушение стены они обнаружили в пятницу, 10 марта, по адресу: улица Байкальская, 37. По всей видимости, от влаги бетон превратился в труху. В результате по всей высоте стены образовались крупные трещины. «В квартиру дырку можно проковырять», – говорят горожане.

На место ЧП для выяснения всех обстоятельств инцидента выехала съемочная группа NDNews.ru. Получить оперативный комментарий в МЧС пока не удалось.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

Градсовет рассмотрит концепцию микрорайона с видом на Верх-Исетский пляж (ФОТО). / 10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Уральцев призвали поучаствовать в акции «Сообщи, где торгуют смертью». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»