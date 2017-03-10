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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

На станции Шарташ ликвидировали утечку дизтоплива

На станции Шарташ ликвидировали утечку дизтоплива

На станции Шарташ при осмотре грузового состава выяснилось, что из цистерны вытекает дизельное топливо. Последствия аварии ликвидировали.

Вчера вечером на станции Шарташ СвЖД при осмотре грузового состава специалисты заметили утечку дизельного топлива. Цистерну, из которой вытекало топливо, отбуксировали на тупиковый путь. К 22:12 аварийно-восстановительные работы по устранению утечки были завершены.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в результате аварии никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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