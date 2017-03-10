Главный таможенный инспектор Кольцово уволен за недостоверную справку о доходах

Публикации за 10.03.17

Главный государственный таможенный инспектор Кольцово уволен за сокрытие дохода в 190 тысяч рублей. Таможенник лишился работы после прокурорской проверки.

Факт предоставления недостоверной справки о доходах вскрылся после проверки Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что главный государственный таможенный инспектор таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Кольцовской таможни Сергей Балабашкин предоставил в отдел государственной службы и кадров таможни недостоверную справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., не указав в ней иной доход (полученный им помимо основного места работы) в размере более 190 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Уральский транспортный прокурор обратился с иском об увольнении таможенника в связи с утратой доверия в Октябрьский районный суд, но здесь прокурору отказали в удовлетворении требований. После чего решение было обжаловано в областном суде – апелляционная инстанция сотрудника надзорного ведомства поддержала. Приказом начальника Кольцовской таможни главный государственный таможенный инспектор уволен в связи с утратой доверия. Решение суда вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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