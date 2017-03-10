В Екатеринбурге сгорела диспетчерская службы такси

Публикации за 10.03.17

В Екатеринбурге в ночь на 10 марта загорелась диспетчерская службы такси на улице Академика Сахарова.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 10 квадратных метров сгорело целое здание организации. «Информация о возгорании на улице Сахарова поступила в 4:48. На тушение пожара выезжали пять огнеборцев на одной спецмашине. В 5:03 открытое горение было ликвидировано, в 5:43 пожар был полностью потушен», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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