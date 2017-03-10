На Широкой Речке перевернулась легковушка (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

Сегодня утром в районе Широкой Речки случилось ДТП. Легковой автомобиль перевернулся на крышу. По предварительным данным, авто «подрезал» другой участник движения.

Как рассказали очевидцы аварии, женщину-водителя, которая была за рулем перевернувшейся машины, увезли в больницу.

Фото Владимира Савочкина, сайт vk.com

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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