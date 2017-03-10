Академическую классику и подвальный авангард смешали в новой постановке «На всякого мудреца довольно простоты» (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

15 марта в Театре драмы состоится премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Известную пьесу Островского режиссер Анатолий Праудин поставил в необычном стиле: на сцене смешался классический театр и подвальный авангард, а главный герой Глумов здесь – не кроткий и обаятельный херувимчик, а настоящий злодей и кукловод.

Приглашенный режиссер Анатолий Праудин возглавляет «Экспериментальную сцену» театра-фестиваля «Балтийский дом», творческая программа которой основана на комбинации двух ведущих театральных систем – Станиславского и Мейерхольда. Театр Праудина отличает глубокий и, как правило, парадоксальный анализ драматургического материала, в результате чего классическое и, казалось бы, хорошо знакомое публике произведения обретает новое, неожиданное сценическое прочтение. Так будет и на этот раз: за один вечер на сцене Свердловского театра драмы одна и та же пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» будет представлена зрителю через разные театральные традиции. Образно говоря, на одной сцене найдется место и академической классике, и подвальному авангарду, – рассказали в пресс-службе Театра драмы.

Вероника Белковская в роли матери Глумова

Необычна и трактовка образа главного героя. Зритель привык видеть Егора Глумова умным, талантливым и обаятельным – человеком, который очаровывает как свое окружение, так и весь российский театр. Но для Анатолия Праудина главный персонаж с говорящей фамилией раскрывается, в первую очередь, через свою злость и желание отомстить миру, который так долго его унижал и не принимал. Ничего другого, кроме как «глумиться», он просто не умеет, ключевые качества его, казалось, утонченной натуры – наглость и полное отсутствие рефлексии. И все прочие действующие лица, по замыслу постановщика, являются отражением частиц глумовской натуры – лицемерия, ханжества, лживости и иных пороков, раскрывающиеся во всей своей неприглядности по мере развития сюжета. Важную роль в постановке сыграет дневник Глумова – «Записки подлеца», им самим написанные. По решению режиссера, дневник «оживет» на сцене. Записи из него будут частично зачитываться по ходу спектакля.

Владимир Кравцев (слева) и Анатолий Праудин

«На всякого мудреца довольно простоты» Праудина – это мир человеческих пороков, со своей эстетикой, где известный классический текст приобретает второй и третий смысл. Это темная сторона без прикрас, где зрителя ждет встреча с его внутренними демонами (одна из любимых тем Праудина) и интригующее путешествие в поисках выхода из этого лабиринта страстей», – рассказали в театре. Постановку Анатолий Праудин осуществил совместно с художником-сценографом, заслуженным деятелем искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» Владимиром Кравцевым. В спектакле заняты Вероника Белковская, Ирина Ермолова, Андрей Кылосов, Игорь Кожевин, Юлия Кузюткина и др. В роли Егора Глумова – Сергей Заикин.

Ирина Ермолова в роли богатой вдовы Турусиной

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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