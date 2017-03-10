Депутаты Арамили объявили о поиске нового мэра

Публикации за 10.03.17

Городская дума Арамили приняла решение об объявлении конкурса на замещение должности главы города.

Как сообщил NDNews.ru начальник орготдела городской думы Анатолий Гилев, документы от желающих поучаствовать в конкурсе будут приниматься с 16 марта по 12 апреля. Первый этап (проверка документов) пройдет с 13 по 26 апреля, второй – представление программ кандидатов – не позднее 18 мая. Сразу после принятия решения о проведении конкурса гордума должна проинформировать об этом губернатора, чтобы он назначил свою половину конкурсной комиссии.

Напомним, срок полномочий действующего главы Владимира Герасименко закончился еще в октябре прошлого года, но областные власти смотрели на это сквозь пальцы из-за необходимости внесения в городской устав изменений, отменяющих прямые выборы и вводящих «конкурсную» систему избрания главы. Внесены они были только в январе этого года. Задержка была вызвана тем, что почти год ушел на решение вопроса о легитимности самой думы – 24 февраля 2016 года Свердловский областной суд вынес решение о признании Арамильской городской думы нелегитимной по требованию трех депутатов, досрочно сложивших полномочия. В мае Верховный суд РФ оставил в силе решение областного. На сентябрь 2016 были назначены внеочередные выборы. Однако пока новый состав думы входил в курс дела, год подошел к концу, и конкурс объявить не успели.

Шансы на победу в конкурсе у Владимира Герасименко, как говорят, не велики, и он склоняется к тому, чтобы не участвовать в конкурсе. Источники сообщают, что губернатор Евгений Куйвашев вряд ли рискнет сохранить главу, при котором городская дума настолько распустилась, что была признана судом нелегитимной. По одной из версий, резиденция может поддержать ставленника главы минЖКХ Николая Смирнова – начальника отдела экономики, тарифной политики и реформирования ЖКХ Руслана Гарифуллина. С другой стороны, свои виды на Арамиль имеет и глава соседней Сысерти Александр Карамышев, который, по слухам, не против посадить в мэрское кресло «своего» человека – например, начальника местного МУП ЖКХ Виталия Никитенко.

Арамиль, Евгения Вирачева

Арамиль. Другие новости 10.03.17

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